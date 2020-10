Euroavversarie Roma: il CSKA Sofia pareggia nel finale, vince lo Young Boys

E’ terminata in parità l’ultima gara del CSKA Sofia prima della sfida di Europa League contro la Roma, in programma giovedì alle 21. I prossimi avversari dei giallorossi non sono andati oltre l’1-1 in casa dell’Arda Kardzhali, evitando la sconfitta grazie al gol di Jerome Sinclair. L’inglese ex Liverpool e Watford ha realizzato il pareggio al minuto 84, permettendo dunque alla sua squadra di agganciare il Beroe al quarto posto in classifica.

In Svizzera, invece, lo Young Boys ha battuto 2-1 il Lucerna, con Elia e Nsame che hanno rimontato lo svantaggio iniziale siglato da Schulz. La formazione di Gerardo Seoane è quindi volata in testa alla classifica della Super League, vista la sconfitta del San Gallo. I gialloneri, giovedì prossimo, affronteranno il Cluj, che scenderà in campo stasera alle 20.45 contro l’FC Voluntari.