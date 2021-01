Dzeko-Inter e Sanchez-Roma: Pinto vede Ausilio. Domani visite mediche per El Shaarawy

A quattro giorni dal termine della sessione di gennaio, la notizia che scuote il calciomercato di inizio 2021: l’incontro fra Tiago Pinto e Ausilio per il futuro di Edin Dzeko. Il bosniaco è stato il protagonista delle ultime ore e lo sarà anche delle prossime: prima la discussione con Paulo Fonseca, poi gli allenamenti individuali, quindi le trattative per la possibile cessione, con Juventus, Paris Saint-Germain e da oggi pure con l’Inter. I discorsi con la società nerazzurra sono stati avviati, sul piatto c’è Alexis Sanchez, che si trasferirebbe alla Roma. I due dirigenti lavorano sul nodo ingaggi: la squadra proprietaria del cartellino del cileno risparmierebbe il 50% sullo stipendio del giocatore (circa 7 milioni) a causa del Decreto Crescita, che però non è attuabile per Dzeko, essendo l’attaccante arrivato in Italia prima del 2020.

Dzeko vicino all’Inter. Il PSG vuole Pellegrini ma la Roma frena

Nel frattempo Edin si allena a Trigoria, ancora in disparte rispetto al gruppo. La frattura tra tecnico e giocatore è una storia che si ripete a Roma, vedi i casi Montella-Capello o Panucci-Spalletti. Fonseca non lo convocherà per la sfida col Verona e il centravanti si sente ormai escluso. Sui social ha ritwittato un post del sito Squawka, che si chiedeva se per il bosniaco fosse arrivato il momento di cambiare campionato. L’Inter è vicina (i tifosi già commentano la trattativa) ma non è da escludere l’interessamento del Paris Saint-Germain: un eventuale scambio con Mauro Icardi è però molto complicato. Dalla Francia al momento frenano, peraltro i parigini avrebbero voluto pure Lorenzo Pellegrini. Ma in questo caso è stata la Roma a chiudere sul nascere tutti i discorsi.

El Shaarawy, domani le visite mediche. E Fonseca recupera Mkhitaryan

Per quanto riguarda il mercato in entrata, invece, è tutto fatto per l’arrivo di Stephan El Shaarawy. L’ormai ex calciatore dello Shanghai Shenhua domani terminerà il suo periodo di isolamento dopo il Covid e potrà quindi sostenere le visite mediche a Villa Stuart, prima della firma sul contratto.

Il Faraone non potrà giocare contro il Verona, ma Fonseca può sorridere per il recupero di Henrikh Mkhitaryan. L’armeno, prossimo al rinnovo nonostante una clausola che gli permetterebbe di svincolarsi, oggi è tornato in gruppo e domenica sera sarà disponibile almeno per la panchina. In porta invece si rivedrà Mirante, che ha smaltito l’infortunio.

La gara sarà arbitrata da Piccinini, il quale dirigerà la sua terza partita con la Roma in campo. Due vittorie nei due precedenti, l’ultimo quello di Crotone.