“Dzeko, è tempo di conquistare un altro campionato”: il bosniaco sui social dà l’indizio sul futuro – FOTO

Una semplice statistica che si trasforma in un indizio di mercato. Talvolta succede, oggi è capitato a Edin Dzeko, che ha ritwittato il post pubblicato dal sito Squawka.com. “Dzeko è il primo calciatore ad aver segnato 50 gol in Bundesliga, Premier League e Serie A“, un bilancio già sottolineato in passato che tuttavia precede una frase molto interessante in chiave calciomercato: “Per lui potrebbe essere arrivato il momento di conquistare un altro campionato“. Difficile che il bosniaco, o chi si occupa del suo profilo, non si sia accorto della seconda parte del tweet del sito inglese, che peraltro nell’articolo toccava l’argomento di un suo eventuale ritorno in Premier League.

L’attaccante, ormai in rotta con Fonseca e separato in casa a Trigoria, ha forse lasciato intendere che la cessione è vicina. Ma quale sarà il campionato da conquistare? Sul bosniaco c’è il Paris Saint-Germain, quindi la Ligue 1, tuttavia l’interesse di Juventus e Inter non è da sottovalutare. In queste ore il gm Tiago Pinto è a Milano per parlare con il ds nerazzurro Ausilio: nella trattativa si è fatto pure il nome di Alexis Sanchez. I prossimi giorni – gli ultimi della sessione invernale – saranno decisivi.