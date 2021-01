Mirante, nuovo sorpasso a Pau Lopez. Ma il futuro può essere Silvestri

Domenica Antonio Mirante e Marco Silvestri si troveranno faccia a faccia, pensando che un giorno potrebbero diventare compagni di squadra. Come riporta Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport, Pau Lopez non ha sfruttato le occasioni avute, così Fonseca ha deciso di riaffidare la porta all’ex Bologna. Presto arriverà anche il rinnovo di contratto (in scadenza a giugno) per una stagione. Pinto nel frattempo segue con attenzione Silvestri, che è uno degli obiettivi per il mercato estivo. Condizione necessaria, sono le cessioni di Olsen e Pau Lopez. Il primo deve essere riscattato dall’Everton di Ancelotti. Il secondo deve trovare una squadra che scommetta sulle sue capacità.