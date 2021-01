Roma-Verona, Dzeko non sarà convocato: lavorerà a parte almeno fino a domenica

Edin Dzeko continua ad allenarsi individualmente e, con ogni probabilità, lo farà almeno fino a domenica. Il bosniaco, in rotta con Paulo Fonseca e lo staff tecnico, non parteciperà nemmeno alla partita con il Verona: come riporta Sky Sport, infatti, con ogni probabilità l’attaccante non verrà inserito nella lista dei convocati dall’allenatore portoghese. Per Dzeko il futuro è ancora tutto da scrivere: la permanenza nella capitale sembra l’ipotesi più scontata, tuttavia c’è da registrare l’interesse di Juventus, Paris Saint-Germain e Inter.