Trigoria, Mkhitaryan torna in gruppo e punta il Verona. Dzeko sempre a parte

La Roma tira un sospiro di sollievo e riabbraccia Henrikh Mkhitaryan. L’armeno ha quasi recuperato dal problema muscolare ed è tornato ad allenarsi parzialmente con i compagni. Il numero 77 si candida dunque per una maglia da titolare contro il Verona domenica sera. Ancora a parte Pedro (infortunato) e Dzeko.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro ad aprile

Pedro: fastidio muscolare, out con il Verona

Edin Dzeko: lavoro individuale, in dubbio per il Verona

Javier Pastore: lavoro individuale, rientro da valutare

CRONACA ALLENAMENTO

La Roma è tornata ad allenarsi questa mattina. La squadra è scesa in campo alle 11. Tornato in gruppo parzialmente Mkhitaryan, che fino a ieri si era allenato a parte. Ancora out Pedro e Dzeko.

PROBABILE FORMAZIONE

Con Dzeko quasi certamente ancora out, il peso dell’attacco sarà di nuovo sulle spalle di Borja Mayoral. La speranza è che dietro di lui insieme a Pellegrini ci sia Mkhitaryan, tornato oggi in gruppo. Non ce la farà certamente Pedro. Pau Lopez potrebbe cedere il posto a Mirante vista l’indecisione di sabato, mentre davanti a lui tornerà Gianluca Mancini dopo aver scontato la giornata di squalifica. Al suo fianco i soliti Smalling e Ibanez, non verrà toccata invece la collaudata linea a quattro in mediana formata da Karsdorp, Veretout, Villar e Spinazzola.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.