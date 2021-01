Dzeko-Sanchez, i social tra ironia e rabbia: “Pinto ma che fai? Esulta solo Pastore”

L’ultima trattativa che vede protagonista la Roma sta facendo discutere e non poco. Edin Dzeko e Alexis Sanchez sono i giocatori attualmente sul piatto tra i giallorossi e l’Inter, che ne stanno parlando faccia a faccia in un hotel di Milano. Il bosniaco è ormai ai margini dopo la rottura con Paulo Fonseca e la cessione sembra l’unica via d’uscita, il cileno irrobustirebbe la batteria di trequartisti della Roma. Ma con una sola punta di ruolo e con un giocatore come Sanchez che da mesi è spesso ai box per infortunio. Sui social i tifosi e gli appassionati, romanisti e non solo, sono tutti d’accordo sul forte sbilanciamento della trattativa in favore dell’Inter. Per qualcuno sarebbe addirittura un’opera di ‘beneficienza’ nei confronti dei nerazzurri, altri utilizzano l’ironia per commentare: “Se fai uno scambio Dzeko-Sanchez alla Playstation, si spegne da sola in segno di protesta. Tiago Pinto ti presenti bene!” E proprio sul portoghese, nuovo general manager della Roma, si scagliano in parecchi: “Se arrivi alla Roma e la prima trattativa che chiudi è scambiare il tuo capitano con un ex giocatore, diciamo che non parti col piede giusto”.

La #ASRoma in classifica è a 4 punti dall'#Inter. Dare #Dzeko ai nerazzurri per prendere #Sanchez sarebbe una delle operazioni di mercato più illogiche che abbia mai visto. Dunque, mi aspetto che sfumi, e di corsa pure. — Alessandro Oricchio (@Ronaldicchio) January 28, 2021

Se arrivi alla Roma e la prima trattativa che chiudi è scambiare il tuo capitano con un ex giocatore diciamo che non parti col piede giusto.#TiagoPinto #Dzeko #Sanchez — Daniele Bisanti (@goodbisaa) January 28, 2021

Apprezzo l'8xmille dei club di Serie A nei confronti dell'Inter.

Il Milan dovrebbe dargli Theo Hernandez in prestito, la Juve Dybala e l'Atalanta Gosens.#Dzeko #Sanchez — JuanitoCR⚪⚫ (@juanito1897) January 28, 2021

In una situazione simile, l'Atalanta fa la voce grossa e spedisce #PapuGomez all'estero.

La @OfficialASRoma? Si fa mettere i piedi in testa e cede alle pressioni di tesserati e procuratori finendo x fare operazioni controproducenti.@friedkingroup where are you?#Dzeko #Sanchez — ǝıqqoɹ (@30BB13) January 28, 2021

Scambio Dzeko-Sanchez, l’ironia dei social: “Come un’amatriciana con le cozze. Ora Nela e Cerezo”

Il paragone è anche con la vicenda Gomez in casa Atalanta, con il giocatore finito poi al Siviglia: “Una fa la voce grossa, la Roma si fa mettere i piedi in testa e cede alle pressioni di tesserati e procuratori finendo per fare operazioni controproducenti”. Senza dimenticare che le due squadre sono divise da appena 4 punti in classifica: “Dargli Dzeko sarebbe una delle operazioni di mercato più illogiche che abbia mai visto”. A preoccupare i tifosi della Roma sono soprattutto le condizioni di Sanchez, che negli ultimi anni non ha trovato continuità a causa degli infortuni. Uno status che nella capitale, purtroppo, conoscono molto bene: “Metà stipendio del cileno sarà a bilancio di Villa Stuart. Esulta anche Pastore: finalmente un compagno di stanza con cui poter smezzare la benzina!” Ironia e amarezza tipicamente romana, con un ardito accostamento culinario: “Scambiare Dzeko per Sanchez è come togliere il guanciale all’amatriciana e mettere le cozze”, “Direi anche Nela terzino destro e Cerezo per il centrocampo”.

Sai che accoppiata in infermeria tra Pastore e #Sanchez ?

Anche no, grazie. — sò io (@romatheclub) January 28, 2021

#sanchez #dzeko e direi anche Nela terzino destro e Cerezo per il centrocampo — Alessandro (@AleSper) January 28, 2021

Scambio #Dzeko #Sanchez:

Metà stipendio del cileno sarà a bilancio di Villa Stuart.

Esulta anche #Pastore: finalmente un compagno di stanza con cui posso smezzare la benzina! — Zero K-Lived (@k_lived) January 28, 2021

Scambiare #Dzeko per #Sanchez è come per l'amatriciana togliere il guanciale e mettere le cozze. #AsRoma — Soltanto la Roma, il blog. (@soltantolaroma) January 28, 2021