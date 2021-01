Scambio Dzeko-Icardi, pazza idea di Roma e PSG: ecco tutti i dettagli

Edin Dzeko e Mauro Icardi tornano a intrecciare i loro cammini. I due attaccanti hanno attualmente ruoli secondari nelle rispettive squadre e per questo gli addetti al mercato di Roma e PSG, Tiago Pinto e Leonardo, hanno pensato a uno scambio di prestiti per 6 mesi, riporta calciomercato.com. L’accordo è difficile, ma non impossibile. L’ex Inter vuole tornare protagonista e la Serie A è un campionato che conosce e che ama. Petrachi aveva provato a prenderlo nell’estate del 2019, senza successo. Dzeko invece si ritrova alle prese con lo scontro totale con Fonseca e al momento a Trigoria si sente di troppo. La Roma sta provando a trovargli una collocazione prima della fine del mercato e l’ha proposto anche in Premier League. Ad oggi non ci sono spazi per un eventuale addio, ma da qui all’1 febbraio le cose potrebbero cambiare in fretta.