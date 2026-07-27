Quella odierna è stata una giornata importante per il nuovo stadio della Roma. Questo pomeriggio infatti, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio, si è tenuta la Conferenza dei Servizi nella quale è stato illustrato lo stato di avanzamento dell’iter amministrativo del progetto. Durante la conferenza, è intervenuto anche il vicepremier Matteo Salvini che, oltre all'elogio all'impianto di Pietralata, si è lasciato andare anche a una battuta sulla Lazio. "Una cosa che mi colpisce è che su 60mila posti 23mila saranno riservati alla curva. Da quando avevo 14 anni preferisco seguire le partite non seduto ma in piedi, non silenzioso ma partecipante, ritengo che a stadi moderni, vissuti, vivibili e sicuri si debba accompagnare un tifo altrettanto moderno e partecipe. Cosa più triste di uno stadio vuoto non la ricordo", le parole del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Che, resosi conto di quanto affermato alla luce della situazione sulla sponda biancoceleste del Tevere, ha provato a correggere il tiro: "Non stavo pensando alla Lazio (ride con il presidente della Regione Rocca, tifoso laziale, ndr)". Non è mancato, a quel punto, un invito ai tifosi giallorossi: "Invito i tifosi romanisti ad avere compassione del momento che stanno vivendo i tifosi concittadini".