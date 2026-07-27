Il calciomercato della Roma si apre col botto. Forse non tanto per il nome in sé, se confrontato con i precedenti affari sfumati per Greenwood e Summerville, né per la casella che andrà a riempire, nonostante non si tratti solo di un semplice 'vice-Malen'. Ma sicuramente a livello economico. Per Santiago Castro, infatti, il club giallorosso stando a Sky Sport spenderà 35 milioni di euro più bonus, con il Bologna che manterrà anche il 10% sulla rivendita. Cifra che renderà l'attaccante argentino classe 2004 il quinto acquisto più costoso nella storia della Roma, superando Cassano (31 milioni al Bari nel 2001-02). Poco di più (36,15 milioni) è costato Batistuta dalla Fiorentina nella stagione 2000-01. Il podio vede protagonisti, a partire dal gradino più basso, Abraham (dal Chelsea per 41 milioni), Dovbyk (dal Girona per 41,1 milioni) e Schick (dalla Sampdoria per 42 milioni). Ma non è detto che i Friedkin nelle prossime settimane non possano decidere di alzare ulteriormente l'asticella e abbattere anche questo record. Nel mirino del club giallorosso infatti, oltre a Nusa (per cui il Lipsia, che non ha necessità di cedere, chiede oltre 55 milioni), ci sono anche altri profili: da Adingra a Leao (vicino alla Turchia) passando per Alajbegovic e Martinelli.