Delusione Nazionale. Spinazzola fissa la data del rientro. Piace Hojbjerg

Ci sarà un ricambio generazionale per l’Italia e ripartirà da Zaniolo.

In Albania, ai microfoni della tv nazionale Marash Kumbulla ha detto: "“La fiducia di Mourinho l’ho conquistata con l’allenamento, senza parole. Ha visto che dò il massimo. In questi mesi ho giocato ed è stato qualcosa di positivo perché sto bene fisicamente. Non c’è stato nessun discorso tra di noi, ma ha detto che gli piace il modo in cui mi sono allenato e mi ha dato fiducia in campo. Voglio vincere la Conference League”. E dal ritiro della nazionale ha parlato anche Shomurodov : “Alla Roma vorrei giocare di più, forse non sto andando bene. Con Murinho va tutto bene. Come sempre. Forse ora non è più come una volta, ma va bene"