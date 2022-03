Roma, dall’Inghilterra: Manchester United e Arsenal su Abraham

Altissima la richiesta della società giallorossa: servono almeno 100 milioni di euro

Tammy Abraham sta stupendo tutti e tante squadre in estate sarebbero disposte a fare follie per averlo. Secondo il Mirror il Manchester United e l'Arsenal sono interessati al giocatore della Roma. I Red Devils cercano un giocatore per sostituire Cavani. La richiesta della società giallorossa è alta, non vuole privarsene e chiede almeno 100 milioni di euro. Difficilmente Abraham andrà via dalla capitale la prossima estate.