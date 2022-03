Settimana nera per Zaniolo

Dalla panchina al derby all'esclusione con la Nazionale, giorni da incubo per il giocatore della Roma

Dalla Roma alla Nazionale, settimana da incubo per Zaniolo come scrive Il Tempo. Un talento puro e inestimabile. Un cammino pieno di trappole. C’è sempre qualcosa o qualcuno che impedisce a Nicolò Zaniolo di prendersi definitivamente la scena e mettere in mostra tutte le sue qualità. Senza interruzioni. Ne ha passate di peggiori, ma la settimana che sta vivendo è emblematica in tal senso. Escluso, a sorpresa, per due volte. Fermato sul più bello, tenuto fuori da partite che aspettava di giocare da mesi. Prima Mourinho lo ha lasciato in panchina per tutta la durata del derby al quale si era avvicinato stando attento a non farsi ammonire a Udine e poi risparmiando qualche energia in coppa col Vitesse, ieri è toccato al ct azzurro Mancini mandarlo addirittura in tribuna.

Il miglior talento del calcio italiano, a detta di molti, che non merita di stare neppure tra i 23 convocati per sfidare la Macedonia del Nord nei playoff Mondiali. Qualcosa non torna. E infatti l’Italia se ne resterà a casa per la seconda volta di fila. Se l’esclusione con la Roma ha anche motivazioni tattiche e l’andamento della partita contro la Lazio non ha propiziato il suo ingresso in campo, quella di ieri è una bocciatura tecnica da parte di Mancini, che in passato non ha risparmiato critiche a Zaniolo. A volte esagerando. Ora il ragazzo dovrebbe restare a disposizione degli azzurri per l’inutile gara in Turchia di martedì prossimo, poi potrà concentrarsi solo sulla Roma fino a maggio, con una Conference League da conquistare e un buon piazzamento in campionato da inseguire.