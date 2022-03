Italia, Gravina: “La Nazionale viene vista dai Club come un fastidio”

"Solo il 30% degli italiani giocano in Primavera, è una responsabilità nostra", ha detto il prsidente della Figc

"Se il mio progetto va avanti? Assolutamente sì. So già che nei prossimi giorni qualcuno tenterà ma non c’è alcuno spiraglio di sfiducia", lo ha detto il presidente della Figc GabrieleGravina, dopo la sconfitta dell’Italia contro la MacedoniadelNord che ha decretato l'uscita degli azzurri dal Mondiale. "Ho ricevuto tanti applausi questa estate e accetterò le critiche. Si va avanti a testa alta. Dobbiamo capire gli errori. Ci sono interessi imprenditoriali legati alla gestione dei club, legittimi, è chiaro che la Nazionale c’è sempre grande resistenza da parte dei club. La Nazionale è un fastidio più che come opportunità di unione di un Paese intero". Sui giovani: "Tanti non hanno la possibilità di essere utilizzati nei nostri campionati e questo è un tema, c’è un gap rispetto ad altri. Solo il 30% degli italiani giocano in Primavera, è una responsabilità nostra. Dobbiamo porci questo problema e andare avanti"