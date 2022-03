Kumbulla: “Voglio la finale di Conference. Ho conquistato Mou con l’allenamento”

Il difensore della Roma parla alla tv albanese: "Nessun discorso con l'allenatore"

A suon di allenamenti, Marash Kumbulla si è preso un posto da titolare nella Roma, conquistandosi anche la fiducia del suo mister, José Mourinho . Il difensore albanese, che sabato affronterà la Spagna in amichevole con la sua Nazionale, ha parlato ai microfoni di Supersport, canale televisivo dell' Albania . Non solo la squadra di Edy Reja , ma anche i giallorossi.

“La fiducia di Mourinho l’ho conquistata con l’allenamento, senza parole. Ha visto che dò il massimo. In questi mesi ho giocato ed è stato qualcosa di positivo perché sto bene fisicamente. Non c’è stato nessun discorso tra di noi, ma ha detto che gli piace il modo in cui mi sono allenato e mi ha dato fiducia in campo”.