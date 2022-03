Calciomercato Roma, Ekitike nel mirino di Pinto

Secondo calciomercato.it, il blitz del portoghese di lunedì a Parigi era proprio per parlare del giovane. Servono 20 milioni

Il mistero del volo segreto, mica tanto, di Tiago Pinto a Parigi di lunedì, subito dopo il derby, è stato svelato da calciomercato.it. Secondo quanto riporta il sito, il portoghese doveva incontrare i procuratori di Hugo Ekitike, giovane talento di 19 anni che gioca nel Reims in Francia. Dieci gol in Ligue 1, tecnica, scatti, è sotto i riflettori non solo della Roma, ma anche del Newcastle, del West Ham, a cui il presidente, Jean Pierre Caillot, ha già detto no.