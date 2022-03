Spinazzola, si vede la luce: il rientro è vicino

Il terzino della Roma a breve tornerà a disposizione di Mourinho. Il calvario è quasi finito

Arrivano buone notizie per Spinazzola, come scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica.Dopo quasi nove mesi e qualche intoppo nel percorso di recupero dal suo infortunio al tendine d’Achille Leonardo Spinazzola vede la luce in fondo al tunnel: presto volerà a Turku per la vista con lo specialista che lo ha operato per ottenere l’ok definitivo per un rientro in gruppo. E già si pensa a quando lo si potrà vedere tra i convocati: l’appuntamento giusto potrebbe essere quello casalingo contro il Bodo, il prossimo 14 aprile.