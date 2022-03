Shomurodov: “Alla Roma vorrei giocare di più, forse non sto andando bene”

L'attaccante uzbeko parla anche del suo futuro: "Se giocherò, rimarrò qua. Ma non voglio stare in panchina"

Non sei molto soddisfatto di come sta andando alla Roma? "Certo. Vorrei giocare di più".

Cosa ti ostacola? "Non lo so, probabilmente non sto andando abbastanza bene".

Il tuo rapporto con José Mourinho è peggiorato? "No, va tutto bene. Come sempre. Forse ora non è più come una volta, ma va bene".