Casa e trasferta, i tifosi giallorossi riempiono sempre gli stadi

Già venduti circa 85 mila biglietti per i prossimi due impegni all'Olimpico contro Salernitana e Bodo

L’effetto derby sui tifosi romanisti non accenna a diminuire, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. L’entusiasmo portato dal 3-0 contro la Lazio si può misurare facilmente con il numero dei biglietti venduti per i prossimi impegni interni ed esterni della formazione giallorossa. Per le due gare all’Olimpico contro la Salernitana (10 aprile) e contro il Bodo Glimt (14 aprile), le prime due della stagione in cui la capienza dell’impianto dovrebbe essere riportata al cento per cento (è attesa soltanto l’ufficialità) sono stati già venduti circa 85 mila biglietti: 40 mila per la gara di campionato contro la formazione campana ultima in classifica e 45 mila per l’andata dei quarti di finale di Conference League contro i norvegesi. Considerando che manca ancora tanto ai match, la speranza che hanno a Trigoria che ci sia almeno un sold out è più che giustificata. Numeri favoriti senza dubbio dalla politica dei prezzi popolari sposata dall’inizio della stagione dalla società, che soprattutto in coppa ha riservato condizioni vantaggiose agli abbonati, ma anche dall’entusiasmo che sta crescendo intorno alla squadra giallorossa. E se in casa i numeri dicono che i tifosi romanisti primeggiano con le milanesi sia come numero di presenze sia come percentuale di riempimento dell’Olimpico, in trasferta è quasi sempre tutto esaurito.