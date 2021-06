Mourinho prepara l’estate della nuova Roma. Rui Patricio a un passo

Il tecnico portoghese stila il programma valido dal 6 luglio, tra sedute tecniche e giovani da valutare. Zaniolo scalpita e inizierà la preparazione una settimana in anticipo. Quasi fatta per il portiere della Nazionale portoghese

Sul fronte del mercato in entrata, si fa sempre più concreta la trattativa per Rui Patricio. La Roma, che ha già l'intesa con il portiere della Nazionale portoghese, ha offerto al Wolverhampton 6 milioni più bonus il suo acquisto, e l'impressione è che le parti trovino a giorni l'accordo definitivo. Resta invece in stand by la trattativa per il centravanti, legata anche al destino di Edin Dzeko: nella giornata di ieri si erano alzate le quotazioni per Kalajdzic, punta austriaca dello Stoccarda raccomandata personalmente dall'ex giallorosso Michael Konsel. Nel frattempo, dall'Inghilterra giunge l'indiscrezione che vorrebbe Paulo Fonseca vicino alla panchina del Crystal Palace: il club londinese è alla ricerca di un sostituto di Hodgson e avrebbe puntato il tecnico ex Roma.