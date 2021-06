Rui Patricio ad un passo: ai Wolves 6 milioni e bonus

Per il portiere è già pronto un contratto triennale da oltre 2,5 milioni più bonus

Sempre più vicino l’accordo fra la Roma e il Wolverhampton per avere Rui Patricio, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.

Per il portiere portoghese, 33 anni, il punto d’incontro fra domanda e offerta potrebbe essere questa: sei milioni più bonus agevoli per il Wolverhampton. Per Rui Patricio è già pronto un contratto triennale da oltre 2,5 milioni più bonus.