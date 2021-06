Niente Olimpiadi per Mayoral. La Roma lo vuole tenere a Trigoria

Il club giallorosso avrebbe deciso di impedire la partenza dell'attaccante per i Giochi di Tokyo per lasciarlo a disposizione di Mourinho

Luis de la Fuente, commissario tecnico della Nazionale Olimpica spagnola, dovrà fare a meno di una delle sue stelle in attacco per i Giochi di Tokyo. La Roma avrebbe infatti deciso di respingere la richiesta della Federazione spagnola e di trattenere Borja Mayoral in città, come riporta il quotidiano Marca. Il torneo olimpico si terrà in parallelo alle date scelte dalla FIFA in accordo con i club per gli incontri delle Nazionali, dunque alle società straniere (come è la Roma in terra iberica) resta la facoltà di impedire la partenza dei propri giocatori. La scelta del club giallorosso è ovviamente influenzata dall'arrivo di José Mourinho. Il tecnico portoghese sta studiando da settimane la rosa a disposizione e vuole disporre del maggior numero possibile di giocatori all'inizio del ritiro, fissato al 6 luglio.