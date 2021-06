Totti-Mou, che feeling: “È il più bravo al mondo”. “Avrei voluto allenarti”

L'ex capitano è elogia lo Special One, la risposta del portoghese: "Peccato non averti potuto allenare"

Francesco Totti conosce troppo bene la Roma per non sapere che un giorno, quando tornerà a lavorare per i colori giallorossi, non ci sarà neppure bisogno di una telefonata. Ieri, lo scambio di battute a distanza con Mourinho, è stato quasi un modo per annusare l’avvenire. Come scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport, durante la presentazione dell’Olimpiade Milano-Cortina l’ex capitano e dirigente giallorosso ha dichiarato: “No, ho il telefono spento. Non ho parlato con nessuno per un mio ruolo nella Roma. Non ci sarà nessun ruolo“. Ha parlato anche di Mourinho: “Quando arriverà dirà quello che pensa. Abbiamo preso l’allenatore più forte del mondo". Da notare la coniugazione del verbo alla prima persona persona plurale: "Abbiamo", come se la Roma fosse ancora casa sua o, semplicemente, come se fosse un normale tifoso.