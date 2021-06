Superlega, Perez: “Una partita della Roma non è attraente come una dello United”

Il presidente del Real Madrid: "Si parte dalla storia di ogni singolo club. Dovremo iniziare dai più seguiti al mondo"

Florentino Perez "snobba" la Roma. E la cita (come esempio negativo) a proposito della Superlega di cui è tornato a parlare a Radio Onda Cero: "Non abbiamo escluso nessuno, ma un Roma-Sampdoria interessa meno di un Manchester United-Psg. Abbiamo analizzato tutto il pubblico di tutti i campionati, si parte dalla storia di ogni singolo club. Sono i tifosi che comandano, lo United ha più tifosi della Roma. Abbiamo raccolto quelli che hanno più tifosi al mondo, perché sono quelli che consumano di più in tv. Quanti tifosi nel mondo hanno Liverpool e Juventus? Non possiamo accontentare tutti, doveva esserci organizzazione. Non è un campionato chiuso, è un progetto da acquistare".