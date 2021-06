Tre anni fa la firma di Zaniolo con la Roma: il ricordo social di Nicolò – FOTO

L'attaccante giallorosso posta una foto con una sciarpa giallorossa dalla scritta "Io ci sono". Mourinho lo ha convocato una settimana prima rispetto al resto della squadra e lo vuole al centro del progetto

Tre anni fa Nicolò Zaniolo arrivava a Roma. Al termine delle visite mediche di rito a Villa Stuart, l'attaccante aveva posato per uno scatto con una sciarpa giallorossa, dove campeggiava la scritta "Io ci sono". Oggi Nicolò ricorda l'avvenimento ripostando la foto sul suo profilo Instagram e accompagnandola con due cuori, uno giallo e uno rosso. Zaniolo scalpita per tornare in campo. Mourinho lo ha convocato a Trigoria una settimana prima rispetto al resto della squadra. Un segnale chiaro: su di te voglio puntare, puoi diventare uno Special One. Le sue condizioni fisiche sembrano essere ottimali: i giorni di allenamento presso il Kimenove Center di Pontremoli, sotto la supervisione del preparatore dell'Inter del Triplete, Gian Luca Bisciotti, hanno dato un'ulteriore accelerata al raggiungimento della forma e sono serviti a scacciare un bel po' di demoni. Il tecnico portoghese lo vuole pronto e disposto a prendersi le chiavi dell'attacco giallorosso. E chissà che Nicolò non sia il primo vero grande acquisto dell'era Mourinho.