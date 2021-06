Konsel raccomanda Kalajdzic alla Roma: “Ha fiuto del gol”

L'ex portiere giallorosso commenta l'intenzione del suo vecchio club di prendere il centravanti dello Stoccarda: "È giovane e fortissimo tecnicamente"

Michael Konsel è intervenuto al telefono con ANSA per parlare degli ottavi di finale Italia-Austria, in programma domani sera alle 21. L'ex portiere giallorosso ha commentato le due Nazionali, dando gli azzurri per favoriti in chiave passaggio ai quarti, e ne ha approfittato per parlare di Kalajdzic, punta dello Stoccarda e della selezione austriaca che negli ultimi giorni è stato accostato alla Roma. Konsel si sente di raccomandare il centravanti al suo vecchio club: "Lui è un giocatore molto interessante, giovane e tecnicamente fortissimo e non è semplice per un calciatore di quella stazza. Ha un bel fiuto del gol".