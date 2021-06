Totti tifa per Mou: “Più bravo al mondo”. Ma Trigoria è lontana

L'ex numero 10 ammette: "Se mi aspetto una chiamata dalla società? Ho il telefono spento"

Perché gli abiti da dirigente di Trigoria non sono stati ancora confezionati sulla sua misura e, in questa fase di ricostruzione, sembra che non gli verranno dati. “Non ho parlato con nessuno della Roma e non ci sarà nessun ruolo per me – ammette l’ex numero 10 – Se mi aspetto una chiamata dalla società? Ho il telefono spento". I Friedkin, e lo stesso Francesco, pensano che non sia questo il momento giusto per ritrovarsi. Totti è immerso nell’attività di scouting con la sua nuova società, e collaborerà con il settore giovanile giallorosso, senza però rientrare, a distanza di due anni dal burrascoso addio, nell’organigramma societario.