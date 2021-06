Dall’Inghilterra: il Crystal Palace pensa a Fonseca

L'ex allenatore della Roma, dopo la trattativa col Tottenham, potrebbe comunque finire in Premier League

Potrebbe essere comunque in Inghilterra il futuro di Paulo Fonseca. Nei giorni scorsi il portoghese era praticamente a un passo dalla panchina del Tottenham, ma poi la trattativa è saltata per dei problemi fiscali. In questi giorni si è tornato a parlare di un interesse della Fiorentina, che già aveva pensato all'ex allenatore della Roma prima di puntare su Gattuso e ora è di nuovo a caccia di un tecnico. Come riporta '90min.com', ora il Crystal Palace - reduce dall'addio di Hodgson - sta pensando seriamente al portoghese. Recentemente è naugrafata la pista Lucien Favre a causa di incomprensioni di mercato, poi gli inglesi si sono interessati a Espirito Santo (che ora sembra vicino al Tottenham), Eddie Howe, Frank Lampard e Sean Dyche, oltre a Steve Cooper dello Swansea che però è legato al suo club da una clausola di 3 milioni di sterline. A questo punto, anche Fonseca è tornato in corsa, dopo che nelle scorse settimane erano emersi anche dei contatti tra il tecnico e il patron dei londinesi.