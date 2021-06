Totti: “Mourinho è il migliore”. Lo Special One: “Caro Francesco, scusa per il ritardo”

L'ex capitano: "Un mio ritorno alla Roma? Non ho parlato con nessuno e non ci sarà nessun ruolo"

Che però resta a tutti gli effetti l’unico grande acquisto dei Friedkin per la Roma stagione 2021-2022. “Quando Mourinho arriverà a Roma dirà quello che pensa. - dice Totti - Abbiamo preso l’allenatore più forte al mondo. Sarebbe stato bello essere allenato da Mou? Quando ero giovane sì… Un mio ritorno alla Roma? Non ho parlato con nessuno e non ci sarà nessun ruolo. Spero in una telefonata? No, il cellulare è spento (altro sorriso, ndr)”. Poco dopo, il ringraziamento di Mourinho su Instagram: “Grazie delle tue parole Francesco, peccato essere arrivato con quattro anni di ritardo… Allenarti sarebbe stato un piacere #UnCapitano”. Sarebbe stata una coppia formidabile.