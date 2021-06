Roma, accordo raggiunto col Cittadella per Antonucci: pronto un triennale

L'attaccante giallorosso pronto a rilanciarsi in serie B dopo la deludente avventura con la Salernitana. La Roma incasserà circa 300 mila euro

Tiago Pinto sferra il primo colpo del mercato in uscita della Roma. Sembrerebbe infatti raggiunto l'accordo col Cittadella per la cessione di Mirko Antonucci. L'attaccante romano, in rientro da una più che deludente avventura con la Salernitana - per lui appena tre presenze in stagione -, ripartirà subito per il Veneto, per trovare un'altra occasione di rilancio in serie B. Il Cittadella avrebbe offerto al giocatore un contratto triennale, con la chiara volontà di metterlo al centro del progetto. A riportarlo è Alfredo Pedullà sul suo profilo Twitter. La Roma incasserebbe una cifra intorno ai 300 mila euro per la cessione. Si alleggerisce dunque di un nome la lunga lista degli esuberi che scotta nelle mani di Pinto, che rappresenta la vera priorità dell'imminente sessione di mercato.