Mourinho ricorda papà Felix morto quattro anni fa: “Mi manchi” – FOTO

Il 25 giugno di quattro anni fa se ne andava il padre dello Special One, ex portiere e allenatore

Mourinho ricorda papà Felix. A quattro anni dalla morte dell'ex portiere e allenatore, nato il 17 giugno 1938, lo Special One gli ha dedicato un post su Instagram: "Mi manchi", il messaggio rivolto al cielo. Felix ha collezionato 274 presenze tra Vitoria Setubal e Belenenses, entrambe squadre del campionato portoghese. Con quest'ultima ha iniziato la sua carriera da allenatore come vice, per poi passare alla guida di diverse formazioni sempre del campionato portoghese, tra cui Caldas, Amora, Rio Ave e Uniao Madeira. La carriera invece l'ha chiusa al Vitoria Setubal. Il 25 giugno del 2017, dopo una lunga battaglia contro una malattia, si è spento all'età di 79 anni. Al tempo José Mourinho era alla guida del Manchester United e lo ricordò postando una foto che li ritraeva insieme. Oggi, a quattro anni dalla sua scomparsa, lo Special One lo ha omaggiato postando due foto nel suo ruolo da portiere e una mentre ritira la coppa nazionale vinta con il Vitoria Setubal.