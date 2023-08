Dalla Turchia: il Galatasaray si fionda su Renato Sanches. La Roma resta avanti

La Roma dopo un lungo tira e molla sembra essere vicina a chiudere la trattativa per l'acquisto di Renato Sanches. Il Psg, infatti, ha mollato la presa sulla formula dell'operazione e le parti sono vicine a finalizzare l'operazione. Secondo quanto riportato da un noto giornalista turco Yakup Cinar, però, anche il Galatasaray è piombato sul portoghese, non ancora convinto sul suo futuro, provando ad inserirsi nella trattativa. Per ora, la Roma è ancora in vantaggio sul club turco, ma Pinto deve accelerare per raggiungere l'accordo definitivo con la società parigina. L'intesa per l'arrivo di Sanches agli ordini di Mourinho, si è fissata sul prestito con diritto di riscatto, che dovrebbe trasformarsi in obbligo in base ad alcune condizioni legate alle presenze del giocatore.