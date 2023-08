Roma, agosto bollente: Zapata serve uno sforzo, Paredes a un passo

Cinque squilli, quelli che servono alla Roma da qui alla fine del mercato. Cinque pedine per rendere completa una rosa che in questo momento evidentemente non lo è, scrive Andrea Pugliese su la Gazzetta dello Sport. In attacco questa può essere la settimana dell’attaccante. La Roma continua a sperare che la situazione legata a Duvan Zapata possa sbloccarsi a breve. Ma non è facile, perché ci sono ancora due ostacoli da superare: 1) il giocatore non vuole sentirsi di passaggio ed è pronto a venire alla Roma solo con la garanzia di restarci anche; 2) la trattativa tra Roma e Atalanta è ancora in stallo, con i giallorossi pronti a salire a 2 milioni di euro per il prestito e i bergamaschi che invece ne vogliono tre, oltre ai 7 dell’obbligo di riscatto (o un diritto condizionato alle presenze, 40%, che di fatto gli assomiglia molto). Ma c’è la speranza che si possa sbloccare anche Marcos Leonardo, che ieri non ha partecipato alla partita del Santos a Fortaleza. I bianconeri stanno cercando di prendere Alfredo Morelos, 27 anni, colombiano ex Rangers. Essendo svincolato può arrivare subito (in Brasile il mercato è chiuso tranne, appunto, per gli svincolati), anche se guadagna tanto (2,5 milioni) e punta a restare in Europa. La sua situazione e quella di Neymar potrebbero però pesare. Se Neymar dovesse infatti andare all’Al Hilal per 90 milioni, al Santos entrerebbero 3,6 milioni come contributo di solidarietà e il Peixe avrebbe i soldi per coprire lo stipendio di Morelos.