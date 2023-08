Mercato Roma, Arnautovic si avvicina all’Inter: serve l’intesa con il Bologna

Anche Marko Arnautovic sembra poter diventare un altro nome che sfumerà nella lista di Tiago Pinto per rinforzare il reparto offensivo. Come riportato da calciomercato.it, l'attaccante austriaco ha già trovato l'intesa con l'Inter per il trasferimento in nerazzurro. L'accordo dovrebbe prevedere un contratto fino al 2025 da oltre 2 milioni a stagione. Ora, però, resta la parte più difficile dell'operazione, ovvero convincere il Bologna a lasciarlo andare a certe cifre. È stato proprio questo tema a far virare la Roma su altri obiettivi. Il club rossoblù ha sempre sparato alto, facendo muro a qualsiasi tipo di offerta della società giallorossa. Il totale dell'operazione per il passaggio di Arnautovic all'Inter si avvicina ai 10 milioni di euro, con un prestito oneroso da 2 milioni con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni per la prossima stagione.