Prima amichevole in Galles per la Roma che oggi alle ore 16 (15 locali) affronterà il Cardiff. Prima per Castro che partirà dalla panchina, Malen dal primo minuto. Torna El Aynaoui che aveva saltato le prime settimane di ritiro causa Mondiale. A disposizione anche Robinio Vaz che ha smaltito l'infortunio al ginocchio. Out Pisilli che non è ancora al 100%.

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