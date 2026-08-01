Prima amichevole in Galles per la Roma. Esordio per Castro
Prima amichevole in Galles per la Roma che oggi alle ore 16 (15 locali) affronterà il Cardiff. Prima per Castro che partirà dalla panchina, Malen dal primo minuto. Torna El Aynaoui che aveva saltato le prime settimane di ritiro causa Mondiale. A disposizione anche Robinio Vaz che ha smaltito l'infortunio al ginocchio. Out Pisilli che non è ancora al 100%.
Dove vedere Cardiff-RomaCardiff-Roma, match amichevole, sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN: calcio d'inizio alle 16 di sabato 1 agosto. Per vederla in tv sarà quindi necessario avere un abbonamento a DAZN, scaricare l'app su smart tv, oppure su una console di gioco come Xbox o PlayStation. In alternativa sarà possibile ricorrere ad altri dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIM VISION Box. È possibile seguire la partita con la Cronaca Live di Forzaroma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook. La partita sarà trasmessa anche in chiaro su Canale Nove ma in differita alle 21.30.
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