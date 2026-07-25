La Roma è pronta per la sua terza amichevole estiva. Dopo i due successi contro la Primavera e il Trastevere, entrambi con il risultato di 6-0, la squadra di Gasperini torna in campo. Domenica 26 luglio i giallorossi saranno impegnati in Francia contro il Cannes. Un test diverso dai precedenti, più probante e utile per il tecnico piemontese. Il club francese, di proprietà dei Friedkin, rappresenterà il primo vero banco di prova di questo ritiro. Gasperini potrà raccogliere indicazioni più importanti sul lavoro svolto fin qui. Non mancano però le difficoltà. Per l'assenza di alternative in mezzo al campo, il tecnico dovrebbe affidarsi ancora al giovane Bah al fianco di Cristante. In avanti spazio a Malen e Dybala, apparso già in ottima forma.

Dove vedere Roma-Cannes