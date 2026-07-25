Calcio d'inizio alle 17:30: per Gasperini sarà il primo vero test di questo ritiro
Roma-Trastevere, anche D'Amico e Margiotta ad assistere all'amichevole a Trigoria
La Roma è pronta per la sua terza amichevole estiva. Dopo i due successi contro la Primavera e il Trastevere, entrambi con il risultato di 6-0, la squadra di Gasperini torna in campo. Domenica 26 luglio i giallorossi saranno impegnati in Francia contro il Cannes. Un test diverso dai precedenti, più probante e utile per il tecnico piemontese. Il club francese, di proprietà dei Friedkin, rappresenterà il primo vero banco di prova di questo ritiro. Gasperini potrà raccogliere indicazioni più importanti sul lavoro svolto fin qui. Non mancano però le difficoltà. Per l'assenza di alternative in mezzo al campo, il tecnico dovrebbe affidarsi ancora al giovane Bah al fianco di Cristante. In avanti spazio a Malen e Dybala, apparso già in ottima forma.
Dove vedere Roma-CannesRoma-Cannes, match amichevole, sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN: calcio d'inizio alle 17:30 di domenica 26 luglio. Per vederla in tv sarà quindi necessario avere un abbonamento a DAZN, scaricare l'app su smart tv, oppure su una console di gioco come Xbox o PlayStation. In alternativa sarà possibile ricorrere ad altri dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIM VISION Box. È possibile seguire la partita con la Cronaca Live di Forzaroma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.
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