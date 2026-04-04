Archiviata la sosta nazionali mancano poco più di 24 ore al big-match tra Roma e Inter , sfida valida per la trentunesima giornata di campionato. I giallorossi vogliono conquistare un risultato importante a San Siro per salire momentaneamente al quarto posto e mettere così pressione a Juventus e Como impegnate lunedì, mentre i neroazzurri sono chiamati a vincere per avvicinarsi allo scudetto e allontanare Milan e Napoli che si sfideranno nella serata di Pasquetta al Maradona. Ancora qualche dubbio per Gasperini : out gli infortunati Wesley e Koné , torna a disposizione Soulé .

Dove vedere Inter-Roma in TV e LIVE streaming

Inter-Roma, match valido per la 31esima giornata di Serie A EniLive, sarà trasmesso in esclusiva su DAZN: calcio d'inizio alle ore 20:45. Per vederla in tv sarà quindi necessario avere un abbonamento a DAZN, scaricare l'app su smart tv, oppure su una console di gioco come Xbox o PlayStation. In alternativa sarà possibile ricorrere ad altri dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIM VISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. È possibile seguire la partita con la Cronaca Live di Forzaroma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.