Dove vedere Celtic-Roma in Tv e LIVE streaming

Dopo la pesante sconfitta contro il Cagliari, la Roma ha l’opportunità di voltare subito pagina. Domani alle 21 i giallorossi affronteranno a Glasgow il Celtic guidato da Nancy, in una sfida che promette grande spettacolo. Sarà il primo incrocio storico tra le due squadre, senza precedenti nei confronti diretti. La Roma cercherà di consolidare la sua posizione nel girone e mettere un passo avanti verso gli ottavi di finale : una vittoria potrebbe significare quasi la certezza matematica di accedere tra le prime otto. Il Celtic, dal canto suo, ha finora conquistato un solo successo, all’esordio contro lo Sturm, e dovrà puntare obbligatoriamente ai tre punti per restare in corsa almeno per i playoff.

Dove vedere Celtic-Roma in Tv e streaming

Celtic-Roma, match valido per la sesta giornata della fase a gironi di Europa League, sarà trasmesso in diretta ed esclusiva su Sky Sport Uno (canale numero 201) e Sky Sport (canale 253). Il calcio d’inizio è in programma alle 21:00. Per vederla in tv sarà quindi necessario avere un abbonamento a Sky e accendere la tv o i dispositivi (pc, tablet e smartphone) compatibili con Sky Go, oppure servirà l’abbonamento alla piattaforma streaming di NOW TV. È possibile ovviamente seguire la partita con la Cronaca Live di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.