Manca sempre meno alla prima gara del girone di ritorno tra Roma e Sassuolo , in programma sabato 10 gennaio all'Olimpico con fischio d'inizio alle 18:00. I giallorossi, al terzo match in una settimana, vogliono confermare il successo di Lecce e iniziare al meglio il 2026 davanti al proprio pubblico. Gasperini, però, è alle prese con un'emergenza che sembra non finire mai : contro i neroverdi di Grosso , oltre a Ndicka ed El Aynaoui , non ci saranno neanche Wesley (influenzato) e gli infortunati Gollini , Pellegrini , Bailey , Baldanzi e Dovbyk . Out anche lo squalificato Cristante , tornano Mancini ed Hermoso .

Dove vedere Roma-Sassuolo in TV e LIVE streaming

Roma-Sassuolo, match valido per la ventesima giornata di Serie A Enilive, sarà trasmesso in diretta su DAZN: calcio d'inizio alle 18:00. Per vederla in tv sarà quindi necessario avere un abbonamento a DAZN, scaricare l'app su smart tv, oppure su una console di gioco come Xbox o PlayStation. In alternativa sarà possibile ricorrere ad altri dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIM VISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. È possibile seguire la partita con la Cronaca Live di Forzaroma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.