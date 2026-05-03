Dove vedere Roma-Fiorentina in TV e LIVE streaming

Alla fine del campionato manca sempre meno ma la Roma insegue ancora un posto in Europa . Lunedì all'Olimpico arriva la Fiorentina di Vanoli, in un match fondamentale per continuare a sperare in un post Champions . Gasperini ritrova Manu Koné che è pronto a riprendersi un posto tra i convocati dai quali manca ormai da fine marzo. Il centrocampista francese ha superato la lesione al bicipite femorale della coscia destra e potrebbe anche partire dal primo minuto. Discorso diverso per Paulo Dybala : l’argentino è già rientrato nella sfida contro il Bologna, ma difficilmente verrà schierato titolare contro la Viola.

Dove vedere Roma-Fiorentina

Roma-Fiorentina, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A Enilive, sarà trasmessa come di consueto su Dazn, ma anche su Sky e NOW, essendo una delle tre in co-esclusiva. Per guardarla, oltre al sito e all'app di Dazn, basta accedere ai canali 202, 214 e 251 (Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport) su Sky, Sky Go e NOW, dunque in tv, via app o sito ufficiale. In alternativa sarà possibile ricorrere ad altri dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIM VISION Box. È possibile seguire la partita con la Cronaca Live di Forzaroma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.