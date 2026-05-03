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Dove vedere Roma-Fiorentina in TV e LIVE streaming

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Il match dell'Olimpico sarà trasmesso in co esclusiva da Dazn, Sky e NOW
Redazione

Alla fine del campionato manca sempre meno ma la Roma insegue ancora un posto in Europa. Lunedì all'Olimpico arriva la Fiorentina di Vanoli, in un match fondamentale per continuare a sperare in un post Champions. Gasperini ritrova Manu Koné che è pronto a riprendersi un posto tra i convocati dai quali manca ormai da fine marzo. Il centrocampista francese ha superato la lesione al bicipite femorale della coscia destra e potrebbe anche partire dal primo minuto. Discorso diverso per Paulo Dybala: l’argentino è già rientrato nella sfida contro il Bologna, ma difficilmente verrà schierato titolare contro la Viola.

Dove vedere Roma-Fiorentina

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Roma-Fiorentina, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A Enilive, sarà trasmessa come di consueto su Dazn, ma anche su Sky e NOW, essendo una delle tre in co-esclusiva. Per guardarla, oltre al sito e all'app di Dazn, basta accedere ai canali 202, 214 e 251 (Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport) su Sky, Sky Go e NOW, dunque in tv, via app o sito ufficiale. In alternativa sarà possibile ricorrere ad altri dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIM VISION Box. È possibile seguire la partita con la Cronaca Live di Forzaroma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.

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