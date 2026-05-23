Fra poco più di 24 ore, la Roma conoscerà il proprio destino
Verona-Roma, le probabili formazioni: coppia Dybala-Soulé. El Aynaoui dal 1'
Un ultimo passo, prima del traguardo. La Roma va a Verona a caccia di quei 3 punti dal sapore di Champions: una vittoria e un tabù che dura da più di 7 anni scomparirà. Gasperini ha le idee chiare. E non perderà tempo: metterà i migliori sin da subito, per chiudere subito la pratica. L'obiettivo è quello di non dare spazio al Verona e di scacciare qualsiasi pressione dopo pochi minuti. Non servirà vedere il risultato delle altre: basterà portare a casa la vittoria. I tifosi attendono questo momento da tempo. I Friedkin anche. La Roma è pronta. Fra poco più di 24 ore, si deciderà il destino di una stagione.
Dove vedere Verona-RomaVerona-Roma, match valido per la trentottesima giornata di Serie A Enilive, sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN: calcio d'inizio alle 20:45. Per vederla in tv sarà quindi necessario avere un abbonamento a DAZN, scaricare l'app su smart tv, oppure su una console di gioco come Xbox o PlayStation. In alternativa sarà possibile ricorrere ad altri dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIM VISION Box. È possibile seguire la partita con la Cronaca Live di Forzaroma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.
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