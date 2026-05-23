Un ultimo passo, prima del traguardo. La Roma va a Verona a caccia di quei 3 punti dal sapore di Champions: una vittoria e un tabù che dura da più di 7 anni scomparirà. Gasperini ha le idee chiare. E non perderà tempo: metterà i migliori sin da subito, per chiudere subito la pratica. L'obiettivo è quello di non dare spazio al Verona e di scacciare qualsiasi pressione dopo pochi minuti. Non servirà vedere il risultato delle altre: basterà portare a casa la vittoria. I tifosi attendono questo momento da tempo. I Friedkin anche. La Roma è pronta. Fra poco più di 24 ore, si deciderà il destino di una stagione.

Dove vedere Verona-Roma