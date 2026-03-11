La Roma deve voltare pagina in fretta dopo la brutta sconfitta subita a Genoa. Subito davanti c’è una partita decisiva: l’andata degli ottavi di Europa League contro il Bologna. La squadra di Gasperini, al netto delle assenze, è chiamata a dare una risposta concreta: un risultato negativo potrebbe compromettere il proseguo della stagione. Il tecnico piemontese dovrà fare a meno di Soulé, Dybala, Ferguson e Dovbyk, mentre Venturino non figura nella lista UEFA. In questo scenario, toccherà a Zaragoza prendersi la scena. Dopo l’errore che è costato il rigore del primo gol al Genoa, Pellegrini dovrebbe partire dalla panchina.
partite
Dove vedere Bologna-Roma in TV e LIVE streaming
Dove vedere Bologna-Roma in TV e LIVE streaming—
Bologna-Roma, match di andata degli ottavi di Europa League, sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport: calcio d'inizio alle ore 18.45. Per vederla in tv sarà quindi necessario avere un abbonamento a Sky, scaricare l'app su smart tv, oppure su una console di gioco come Xbox o PlayStation. Il match sarà trasmesso sui canali numero 201, 214 e 251, ovvero Sky Sport Uno, Sky Sport 4K (per chi possiede una tv che supporta la risoluzione 4K) e Sky Sport. Per assistere alla partita in streaming, Sky permette la visione sulle proprie piattaforme SkyGo e Now Tv. In alternativa sarà possibile ricorrere ad altri dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIM VISION Box. È possibile seguire la partita con la Cronaca Live di Forzaroma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.
© RIPRODUZIONE RISERVATA