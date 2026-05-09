Dove vedere Parma-Roma in TV e LIVE streaming

Dove vedere Parma-Roma

Parma-Roma, match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A Enilive, sarà trasmessa come di consueto su Dazn, ma anche su Sky e NOW, essendo una delle tre gare del week-end in co-esclusiva. Per guardarla, oltre al sito e all'app di Dazn, basta accedere ai canali 202, 214 e 251 (Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport) su Sky, Sky Go e NOW, dunque in tv, via app o sito ufficiale. In alternativa sarà possibile ricorrere ad altri dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIM VISION Box. È possibile seguire la partita con la Cronaca Live di Forzaroma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.