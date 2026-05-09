Alla fine del campionato manca sempre meno ma la Roma sogna ancora la qualificazione in Champions League, ancora di più dopo il netto successo per 4-0 contro la Fiorentina all'Olimpico di lunedì scorso. I giallorossi nella terz'ultima gara di campionato sono ospiti del Parma di Cuesta, già salvo. Gasperini per la trasferta al Tardini ritrova El Aynaoui dopo la squalifica ma rischia di dover fare a meno anche di El Shaarawy oltre che di Gollini, Pellegrini, Zaragoza, Dovbyk e Ferguson.
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Dove vedere Parma-Roma in TV e LIVE streaming
Il match del Tardini sarà trasmesso in co esclusiva da Dazn e Sky e in streaming su NOW
Dove vedere Parma-Roma—
Parma-Roma, match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A Enilive, sarà trasmessa come di consueto su Dazn, ma anche su Sky e NOW, essendo una delle tre gare del week-end in co-esclusiva. Per guardarla, oltre al sito e all'app di Dazn, basta accedere ai canali 202, 214 e 251 (Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport) su Sky, Sky Go e NOW, dunque in tv, via app o sito ufficiale. In alternativa sarà possibile ricorrere ad altri dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIM VISION Box. È possibile seguire la partita con la Cronaca Live di Forzaroma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.
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