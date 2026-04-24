Dove vedere Bologna-Roma in TV e LIVE streaming

La Roma , dopo l'amaro pareggio di sabato scorso contro l' Atalanta , vuole tornare a vincere per alimentare le speranze di rincorsa al quarto posto o quantomeno provare ad assicurarsi la quinta posizione. I giallorossi dopo due sfide all'Olimpico tornano a giocare in trasferta e sono ospiti del Bologna al Dall'Ara nel match valido per la 34a giornata di campionato. Gasperini può sorridere per le notizie che arrivano dall'infermeria: a disposizione infatti Rensch , Wesley e Dybala (che non partirà però dal 1'), out solo Koné e Pellegrini oltre ai lungodegenti Dovbyk e Ferguson .

Dove vedere Bologna-Roma

Bologna-Roma, match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A Enilive, sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN: calcio d'inizio alle 18:00. Per vederla in tv sarà quindi necessario avere un abbonamento a DAZN, scaricare l'app su smart tv, oppure su una console di gioco come Xbox o PlayStation. In alternativa sarà possibile ricorrere ad altri dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIM VISION Box. È possibile seguire la partita con la Cronaca Live di Forzaroma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.