Dove vedere Roma-Atalanta in TV e LIVE streaming

La Roma , dopo una settimana di polemiche e malumori, vuole continuare la striscia positiva dopo il 3-0 di venerdì scorso contro il Pisa . All'Olimpico arriva l' Atalanta settima in classifica e a -4 proprio dai giallorossi, all'ultima chiamata in ottica corsa al quarto posto attualmente occupato dalla Juventus che dista 3 punti (il Como quinto è a +1). Gasperini continua a combattere con l'emergenza infortuni: non ci saranno con ogni probabilità neanche Wesley e Pisilli mentre saranno sicuramente out Koné , Pellegrini , Dybala , Dovbyk e Ferguson .

Dove vedere Roma-Atalanta

Roma-Atalanta, match valido per la trentatreesima giornata di Serie A Enilive, sarà trasmesso in diretta su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport: calcio d'inizio alle 20:45. Per vederla in tv sarà quindi necessario avere un abbonamento a DAZN, scaricare l'app su smart tv, oppure su una console di gioco come Xbox o PlayStation. Sui canali Sky il match sarà trasmesso su Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Per assistere alla partita in streaming, Sky permette la visione sulle proprie piattaforme SkyGo e Now Tv. In alternativa sarà possibile ricorrere ad altri dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIM VISION Box. È possibile seguire la partita con la Cronaca Live di Forzaroma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.