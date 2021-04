Super League LIVE, due club francesi dicono “sì”. Manchester United e Arsenal lasciano l’ECA

Poco prima della mezzanotte di ieri è stata annunciata la nascita della Super League. Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Milan, Inter, Juventus, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea e Tottenham sono i dodici club fondatori del nuovo progetto destinato a cambiare il sistema calcio. L’Uefa, che ha già annunciato provvedimenti durissimi contro tutte le squadre che aderiranno al nuovo campionato europeo, prepara una causa da 50-60 miliardi di euro. Di seguito tutti gli aggiornamenti sulla vicenda.

ORE 12.50 HERRERA: “LA SUPER LEAGUE SPEGNE I SOGNI DEI TIFOSI”

Ander Herrera, centrocampista spagnolo del PSG, è il primo dei calciatori a schierarsi ufficialmente sulla vicenda Super League: “Mi sono innamorato del calcio popolare, con il calcio dei tifosi, con i sogni di vedere la squadra del mio cuore competere contro i più grandi. Se la Super League avanzasse, questi sogni sarebbero finiti. Non starò in silenzio di fronte a questo. Credo nel miglioramento della Champions League, ma non nei ricchi che rubano ciò che la gente ha creato, che è nient’altro che lo sport più bello al mondo”.

A seguire anche Mesut Ozil: “I bambini crescono sognando di vincere la Coppa del Mondo e la Champions League, non una Super League. Il divertimento delle grande partite è che avvengono solo una o due volte l’anno, non ogni settimana. Davvero difficile da capire per tutti gli appassionati di calcio”.

ORE 12.45 I TIFOFI DEI SEI CLUB INGLESI FONDATARI CONTRO LA SUPER LEAGUE

Le tifoserie organizzate dei sei club inglesi firmatari dell’atto di fondazione della Super League hanno definito “sconcertante”, “egoista” e “contrario ai valori dello sport” la nuova competizione tramite un comunicato congiunto. “Contrari con tutto il cuore alla creazione di una competizione destinata a separarsi dalla Champions League” si legge nel commento del Chelsea Supporters Trust.

ORE 12.40 DUE CLUB FRANCESI PRONTI A ENTRARE NELLA SUPER LEAGUE

Almeno due club francesi avrebbero dato l’ok a far parte della nuova Super League. Ai dodici club fondatori, potrebbero dunque aggiungersi due squadre provenienti dalla Ligue 1.

ORE 12.30 LA COMMISSIONE EUROPEA CONTRARIA: “DIFENDERE VALORI SPORT”

“Dobbiamo difendere un modello di sport europeo basato sui valori, sulla diversità e sull’inclusione. Non c’è spazio per riservarlo ai pochi club ricchi e potenti che vogliono legami stretti con tutto ciò che le associazioni rappresentano: campionati nazionali, promozione e retrocessione e sostegno al calcio dilettantistico di base”, il commento su Twitter del vicepresidente della Commissione Europea Margaritis Schinas.

ORE 12.00 PORTO CONTATTATO DALLA SUPER LEAGUE. IL PRESIDENTE: “ALTRE COMPETIZIONI NON AMMESSE”

“Non sono ammesse altre competizioni per club nell’Unione Europea”, ha detto il presidente del Porto Pinto da Costa questa mattina in una conferenza stampa. Il club portoghese è stato contattato dalla Super League per entrare nella competizione.

ORE 11.25 IL BORUSSIA DORTMUND E IL BAYERN MONACO NON FARANNO PARTE DELLA SL

Il Borussia Dortmund, il Bayern Monaco e il Lipsia non faranno parte della Super League. Ad annunciarlo sono gli stessi club. Queste le parole del CEO del BVB Watzke: “I membri del consiglio della European Club Association (ECA) si sono riuniti per una conferenza virtuale domenica sera e hanno confermato che la decisione del consiglio di venerdì scorso è ancora valida. Questa decisione significa che i club vogliono attuare la prevista riforma della UEFA Champions League. Gli attuali membri consiglio di amministrazione dell’ECA hanno respinto i piani per fondare una Superlega”.

ORE 11.20 LA SUPER LEGA: “NON SOSTITUIREMO CHAMPIONS E EUROPA LEAGUE”

In una lettere inviata ad Associated Press, la nuova Super League spiega le intenzioni e il progetto di inserimento nel tessuto calcio: “La competizione deve essere giocata insieme alle attuali competizioni nazionali di campionato e coppa, che sono una parte fondamentale del tessuto competitivo del calcio europeo. Non cerchiamo di sostituire la UEFA Champions League o l’Europa League, ma di competere ed esistere accanto a quei tornei”.

ORE 11.10 IL MANCHESTER UNITED E L’ARSENAL LASCIANO L’ECA

Il Manchester United, prossimo avversario della Roma in Europa League, e l’Arsenal escono dall’ECA. Le squadre inglesi, tra i club fondatori della nuova Super League, lasciano l’associazione europea. Inoltre, il vicepresidente esecutivo dei Red Devils Ed Woodward, si sarebbe dimesso dai suoi ruoli Uefa. Il Ceo dell’Arsenal Vinai Venkatesham ha lasciato il board dell’Eca.

ORE 11.00 JAMES PALLOTTA: “SUPER LEGA UN MALE PER IL CALCIO”

“Penso che la Super League sia un male per il calcio”. Con queste parole l’ex presidente della Roma James Pallotta ha commentato su Twitter la nascita della nuova Super League europea. Al momento i giallorossi non fanno parte del progetto.

ORE 10.00 JP MORGAN: “FINANZIEREMO IL PROGETTO”

La banca americana JP Morgan ha confermato che finanzierà il progetto di Super League europea del calcio: “Posso confermare che stiamo finanziando l’operazione”, ha detto un portavoce londinese della banca all’Afp.

ORE 9.00 TRE CLUB PRONTI A CHIEDERE L’ESCLUSIONE DI JUVE, INTER E MILAN DAL CAMPIONATO

I rappresentanti di Cagliari, Atalanta e Verona hanno chiesto ufficialmente l’esclusione di Juventus, Inter e Milan, le tre squadre italiane che dovranno far parte della Super League, dal campionato di Serie A.