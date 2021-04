Superlega, in programma mozione per espellere Arsenal e United dall’Europa League. Roma in finale?

Anche Manchester United e Arsenal sono a forte rischio esclusione dall‘Europa League, con la Roma spettatrice ovviamente molto interessata. Il membro dell’esecutivo Uefa Moller ha detto di aspettarsi l’uscita dalla Champions League di Manchester City, Real Madrid e Chelsea entro venerdì, giorno di vertice straordinardio dell’esecutivo Uefa. Come riportato da Chris Williams, giornalista dell’agenzia di stampa AIPS, nelle prossime 24 ore ci sarà un ulteriore incontro dell’Uefa. Al centro la mozione per espellere formalmente Arsenal e Manchester United dall’Europa League, oltre a quella per City, Chelsea e Real per dalla Champions. Tutti e cinque i club infatti sono tra i fondatori della nuova Superlega europea. In questo vertice si deciderà anche come completare le competizioni. La Roma, che giovedì 29 aprile dovrebbe giocare l’andata della semifinale contro il Manchester United, aspetta interessata.