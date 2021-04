Superlega, Uefa pronta a escludere subito tutti i club. Roma in finale di Europa League?

La Uefa non ci sta e passa immediatamente al contrattacco. Il presidente Ceferin, in conferenza stampa, ha aperto alla possibilità di escludere immediatamente tutti i club coinvolti dalle competizioni in corso. Queste le sue parole: “Stiamo ancora valutando la situazione con la squadra legale. E’ ancora presto, l’annuncio è arrivato ieri notte, non abbiamo ancora una soluzione ma cercheremo di applicare tutte le sanzioni che potremo. Ovviamente il prima possibile dovremo sospendere tutti dalle nostre competizioni”.

L’eventuale sanzione per le 12 squadre della Superlega interessa indirettamente anche la Roma. I giallorossi non fanno parte dei 12 club fondatori della Superlega, ma un’eventuale esclusione del Manchester United dall’Europa League permetterebbe agli uomini di Fonseca di qualificarsi direttamente per la finale. Di fronte ci sarebbe il Villarreal, accoppiato all’Arsenal, altro club coinvolto nella vicenda. Un grande balzo in avanti per la Roma potrebbe esserci anche in campionato. Con l’eventuale squalifica di Juventus, Milan e Inter dalla serie A arriverebbe automaticamente il salto al quarto posto in classifica.