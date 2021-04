Il sito della Superlega: l’indirizzo web del nuovo portale

I 12 grandi club della Superlega fanno sul serio. In attesa di capire quali saranno gli sviluppi di una giornata probabilmente storica per le sorti del calcio italiano ed europeo, è intanto già disponibile il sito ufficiale della competizione www.thesuperleague.it. Sul portale web è già consultabile il format del futuro torneo, con tutte le squadre già coinvolti. Una sezione ad hoc è stata creata anche per spiegare con chiarezza quelli che sono i paletti e i principi su cui si fonda il progetto, su tutti l’equità e la sostenibilità.

Alla Superlega hanno aderito per il momento 12 club fondatori, di cui 3 italiani: Juventus, Inter e Milan. Non fa parte del lotto per il momento la Roma. Sono coinvolte invece 6 squadre inglesi e 3 spagnole. Il primo presidente è il numero 1 del Real Madrid Florentino Perez.