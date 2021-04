Superlega, contrattacco Uefa: approvato il nuovo format della Champions League

Arriva il rilancio da parte della Uefa: il principale organo calcistico europeo ha votato all’unanimità il nuovo format della Champions League stile modello svizzero, che dalla stagione 2024/25 passerà da 32 a 36 squadre. In base al nuovo format le squadre giocheranno in totale contro 10 avversarie diverse, in un programma basato sulle teste di serie. Tra i voti a favore anche quello molto significativo del PSG. Questa l’assegnazione degli slot per i campionati principali: 4 squadre per Italia, Inghilterra, Germania e Spagna, 3 per la Francia. L’approvazione del nuovo sistema è arrivata in concomitanza alla durissima presa di posizione del presidente Ceferin sul tema Superlega.